Kim Jong Un hat die Auslieferung neuer taktischer Raketensysteme beaufsichtigt. (Uncredited/kcna/kns/dpa)

Bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Pjöngjang wurden 250 neue Abschussrampen für taktische Kurzstreckenraketen enthüllt. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim sagte demnach, Nordkorea werde in naher Zukunft seine nukleare Bereitschaft verstärken, um die Souveränität des Landes zu schützen. Mit den Raketenwerfern sollen laut Bericht die Truppen an der Grenze zu Südkorea verstärkt werden.

Nordkorea hat in den vergangenen Jahren sein Raketen- und Atomwaffenprogramm trotz internationaler Sanktionen kontinuierlich ausgebaut. Die USA und ihre Verbündeten in der Region fordern eine vollständige atomare Abrüstung.

