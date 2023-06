Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Apolda in Thüringen ist ein Kind ums Leben gekommen. (Johannes Krey / dpa)

Das bestätigte Thüringens Innenminister Maier in Erfurt. Es soll sich um einen Neunjährigen aus der Ukraine handeln. Zehn Menschen mussten medizinisch versorgt werden. Maier betonte, die Brandursache müsse schnell geklärt werden.

Die Kriminalpolizei nahm bereits Ermittlungen auf.

Das Feuer war gegen 5 Uhr heute früh im Wohnbereich der Unterkunft ausgebrochen. Rund 250 Menschen wurden zunächst in einer benachbarten Turnhalle in Sicherheit gebracht. Jetzt sollen sie in einer Erstaufnahme für Geflüchtete in Hermsdorf unterkommen.

