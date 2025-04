Rotterdam

Kind beschädigt 50-Millionen-Euro-Gemälde

In einem Museum in Rotterdam in den Niederlanden hat ein Kind ein Kunstwerk des US-amerikanischen Malers Mark Rothko beschädigt. Der Wert des Bildes wird auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt. Wie teuer die Reparatur wird und wer sie bezahlen muss, ist noch unklar.