Trotz Rechtsanspruchs werden Kinder aus ärmeren Verhältnissen bei der Vergabe von Kita-Plätzen benachteiligt. (picture alliance / David Inderlied / Kirchner-Media)

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Demnach haben Kinder aus bildungsferneren Familien, armutsgefährdeten Verhältnissen oder Haushalten, in denen kein Deutsch gesprochen wird, deutlich geringere Chancen auf einen Kitaplatz. 2020 hatte nur etwa jedes vierte armutsgefährdete Kind unter drei Jahren einen Platz in einer Kindertagesstätte. Bei Familien aus nicht prekären Verhältnissen waren es dagegen doppelt so viele. Die Studienautoren weisen darauf hin, dass der angemeldete Betreuungsbedarf in allen Gruppen ähnlich gewesen sei.

Institutsdirektorin Spieß sagte, die Kita sei der erste wichtige Bildungsort außerhalb der Familie. Trotzdem seien dort diejenigen Kinder unterrepräsentiert, die davon besonders profitieren könnten. Für die Studie hatte das Institut Daten zur Kitanutzung von rund 96.000 Jungen und Mädchen untersucht.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.