Kinderärzte-Präsident Fischbach warnt vor schwerer Grippewelle im Herbst und Winter. (Archivbild) (imago / Jürgen Heinrich / imago stock&people)

Auf der Südhalbkugel, besonders in Australien, stiegen die Fallzahlen bereits rasant an. Dies sei üblicherweise ein sicheres Alarmzeichen, so Fischbach weiter.

Fischbach warnte zudem vor Engpässen bei Medikamenten. Eltern riet er zu rechtzeitiger Vorbereitung. Dabei gehe es nicht darum, Medikamente in großen Mengen zu horten, sondern für den akuten Fall ausgerüstet zu sein. Er verwies vor allem auf Fiebermedikamente.

In Deutschland waren im vergangenen Winter zeitweise Fiebersäfte für Kinder, die Paracetamol oder Ibuprofen enthalten, nur schwer zu erwerben.