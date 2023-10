Weniger Betten in Kliniken

Ein verwittertes Schild weist zum Eingang der Kinderklinik am Universitätsklinikum Ulm. (dpa/Stefan Puchner)

Ein Sprecher sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gebe in diesem Winter noch weniger Betten als im vergangenen Jahr. Deshalb könnten nicht alle schwer kranken Kinder in den Kliniken untergebracht werden. Sie müssten dann von Ärzten so lange wie möglich ambulant versorgt werden. Unter Umständen müssten die Kinder in Kliniken über 100 Kilometer entfernt gebracht werden. Der Sprecher äußerte sich auch vor dem Hintergrund der drohenden Zunahme von Viruserkrankungen in den kommenden Monaten.

Die Zahl der Betten in Kinderkliniken ist laut dem Statistischen Bundesamt im vergangenen Jahr um 186 auf 14.920 Plätze gesunken.

