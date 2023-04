Offener Brief

Dr. Thomas Fischbach, Kinder- und Jugendarzt (privat)

Verbandspräsident Fischbach sagte "Neuen Osnabrücker Zeitung", es fehle etwa an Fieber- und Schmerzmedikamenten in kindgerechter Darreichungsform. Auch Penicillin gebe es derzeit nicht. Fischbach zählt zu den Mitunterzeichnern eines offenen Briefs der Kinderärzte von Deutschland, Frankreich, Südtirol, Österreich und der Schweiz an die Gesundheitsminister der jeweiligen Länder. In dem Brief an Bundesgesundheitsminister Lauterbach heißt es demnach, die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sei durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Die Politik stehe in der Verantwortung, eine ausreichende Produktion und Bevorratung wichtiger Arzneimittel der pädiatrischen Grundversorgung in Europa sicherzustellen.

