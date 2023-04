Fieber- und Schmerzmittelsaft für Kinder ist seit Monaten knapp. (IMAGO / Fotostand / IMAGO / Fotostand / K. Schmitt)

Fischbach zählt zu den Mitunterzeichnern eines offenen Briefs der Kinderärzte von Deutschland, Frankreich, Südtirol, Österreich und der Schweiz an die Gesundheitsminister der jeweiligen Länder. In dem Schreiben heißt es demnach, die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sei durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Die Politik stehe in der Verantwortung, eine ausreichende Produktion und Bevorratung wichtiger Arzneimittel der pädiatrischen Grundversorgung in Europa sicherzustellen.

Der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, Lanz, nahm den offenen Brief zum Anlass, die Pharmabranche zu kritisieren. Es habe ein Vertrauen in die Pharmaindustrie gegeben, dass diese die Patientenversorgung sicherstelle. Dieses Vertrauen sei mittlerweile erschüttert.

