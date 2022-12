Gesundheitspolitik

In deutschen Apotheken gibt es bei vielen Arzneien Lieferengpässe – von Fiebersäften für Kinder bis zum Brustkrebsmittel Tamoxifen. (picture alliance / Frank May / Frank May)

Engpässe gibt es in Apotheken, Arztpraxen und Kliniken derzeit vor allem bei Fiebersäften für Kinder, Hustenmitteln, Blutdrucksenkern und Brustkrebsmedikamenten. Auch Antidepressiva, Schmerzmittel, Antibiotika, Fieberzäpfchen und eine ganze Reihe von weiteren Medikamenten für Kinder, die in diesen Tagen besonders stark nachgefragt werden, sind Mangelware. Arzneimittel-Engpässe hat es allerdings schon immer gegeben, vor allem in der Zeit von Infektionswellen. Aktuell ist die Arzneimittel-Versorgung so angespannt wie zuletzt 2020.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArm) führt eine Online-Datenbank zu aktuellen Lieferengpässen über Arzneimittel (ohne Impfstoffe) in Deutschland. Diese beruht auf den freiwilligen Meldungen der Pharmazeutischen Unternehmer, also zum Beispiel der Arzneimittelhersteller und listet für 2022 über 560 Erstmeldungen von Medikamenten-Lieferengpässen - davon waren zuletzt noch über 300 aktuell (Stand: 15. Dezember). Bei 60.000 verschiedenen Arzneimitteln, die über das Jahr hinweg über die Apotheken abgegeben werden, ist das allerdings keine besorgniserregende Zahl.

Das Wissenschaftliche Instituts der AOK (WIDO) überblickt die Lage bei den Arzneimitteln, die auf Rezept abgegeben werden und betont, dass es sich um Lieferengpässe handelt und nicht um einen umfassenden Versorgungsengpass. Meistens sind die Medikamente nach wenigen Wochen wieder verfügbar.

Die Lieferengpässe halten schon seit langem an und haben sich wegen der fragilen Lieferketten während der Corona-Pandemie deutlich verschärft. Denn nur noch ein Teil der Medikamente wird noch in Deutschland oder der EU gefertigt. So können überall Engpässe entstehen: beispielsweise bei den Vorprodukten, die aus China kommen, bei der Produktion, die in Indien stattfindet, bei den Blistern für die Tabletten, die aus Osteuropa stammen oder wegen Papiermangels in Bayern, wo alles nochmal umgepackt und mit einem deutschen Beipackzettel versehen wird.

Als wichtige Ursache für die Versorgungsprobleme gilt daher die Globalisierung: "Die hohe Abhängigkeit Europas von asiatischen Wirkstoffherstellern ist problematisch. Es liegen 68 Prozent der Produktionsorte von bestimmten Wirkstoffen für Europa in Asien", heißt es in einer Studie des Pharmaverbands VFA. Kommt es also zum Beispiel in China zu Produktions- und Lieferengpässen wegen Fertigungsproblemen, Verunreinigungen oder Produktionsstopps, fehlen hierzulande dringend benötigte Wirkstoffe.

Warum es erst jetzt zu Engpässen kommt und nicht schon während der ersten zwei Pandemiejahre, bleibt allerdings unklar: Wann welche Arzneimittel knapp werden, liegt weitgehend im Dunkeln.

Dazu kommt die Kostenfrage: Seit Jahren werden in Deutschland patentfreie Medikamente wie zum Beispiel Fiebersäfte mit einem unveränderten Festbetrag abgerechnet, ohne dass es zu einer Anpassung gekommen ist. So ist der Preis für Paracetamol laut des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte innerhalb eines Jahres um 70 Prozent gestiegen, aber der Festpreis, den Hersteller von den Krankenkassen pro Flasche Fiebersaft erhält, ist gleich geblieben. Der Markt hat darauf reagiert: Von ehemals elf Herstellern sind nur noch zwei übrig. Bei anderen Medikamenten haben Hersteller die Produktion ganz eingestellt.

Oft gelingt es den Apothekern, die Kundinnen und Kunden mit Medikamenten anderer Hersteller mit ähnlicher Wirkung, oft sogar mit demselben Wirkstoff, zu versorgen. Oder es gibt in anderen Apotheken noch Restbestände.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte empfiehlt in Abstimmung mit den medizinischen Spitzenverbänden außerdem als Kompensationsmaßnahme die Fertigung von individuellen Rezepturen, also Mischungen auf ärztliche Verschreibung in den Apotheken. Aber auch hier fehlen oft die Vorprodukte, also die Zutaten, um medizinisch wirksame Mischungen herzustellen.

Die Krankenkassen versuchen ebenfalls gegenzusteuern, indem sie beispielsweise Mehrkosten für importierte Medikamente, aber auch die Kosten für in Apotheken eigens angerührte Säfte verstärkt übernehmen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dazu ein Gesetz angekündigt. Den Gesetzesvorschlag will er "in Kürze" vorlegen. Dieser soll Änderungen bei den Rabattverträgen beinhalten, die die Krankenkassen mit den Arzneimittelherstellern schließen. Damit sparen die Kassen Milliardenbeträge. Im Gegenzug dafür bekommen die Hersteller eine Abnahmegarantie und müssen Lieferzusagen einhalten.

Durch das bisherige Vergaberecht seien die Krankenkassen gezwungen, Medikamente und Wirkstoffe dort einzukaufen, wo sie am günstigsten sind, erklärte Lauterbach. Das neue Gesetz soll die Krankenkassen verpflichten, auch bei Herstellern einzukaufen, die mit teureren Wirkstoffen produzieren. Falle der Hersteller mit dem günstigsten Wirkstoff aus, könnten die Kassen Wirkstoffe und Medikamente bei Unternehmen aus anderen Ländern beziehen. "Die Lösung liegt in der Diversifizierung der Einkäufe, in der Veränderung der Vergabemöglichkeiten. Und darüber hinaus wird das dann auch ein bisschen etwas mehr kosten. Aber es kann nicht sein, dass wir hier versuchen, bei den Wirkstoffen zum Teil ein paar Cent zu sparen, riskieren dann aber dafür die Versorgung der Bevölkerung."

Die Opposition will Neuregelungen und mehr staatliche Kontrolle, um den Einfluss der Pharmaindustrie zu schwächen und die Produktion vor Ort zu stärken - also mehr europäische oder besser noch deutsche Produktionsstätten. Die Union fordert einen "Beschaffungsgipfel" von Bund und Ländern. Noch vor Jahresende sollten Sofortmaßnahmen für den Winter koordiniert werden. Fiebersäfte, Antibiotika oder Hustenmittel sollten zentral vom Bundesgesundheitsministerium gekauft und verteilt werden.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert ebenfalls ein stärkeres Einschreiten der Bundesregierung. Man brauche eine Beschaffungsaktion wie zu Beginn der Corona-Pandemie,

Helmut Schröder, stellvertretender WIDO-Geschäftsführer, sieht zunächst die Hersteller in der Pflicht, mehr Lagerhaltung zu organisieren und sich auch mit Vorprodukten in größerer Menge zu bevorraten. Zudem fordert er ein verpflichtendes Melde- und Warnsystem. "In anderen Ländern Schweden, Österreich gibt es eine verpflichtende Meldung, ob ein Arzneimittel verfügbar ist oder nicht. In Deutschland ist das freiwillig. Pharmazeutischen Hersteller müssten verpflichtet werden, diese nicht lieferfähigen Arzneimittel auch zu listen."

Die VFA befürworten die globale Verteilung der für ein Arzneimittel benötigten Produktionen, um einzelne Abhängigkeiten innerhalb der pharmazeutischen Lieferketten zu verringern. "Durch schnelle Genehmigungsverfahren, besseren Zugang zu Wagniskapital und international wettbewerbsfähigen Steuersätzen für innovative Pharmaunternehmen könnte der Standort Deutschland wieder attraktiver werden."

