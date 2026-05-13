Brandenburg

Missbrauchsverdacht gegen Kinderarzt an einer Havelland-Klinik (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam zählen dazu Vorwürfe des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Vergewaltigung. Viele Straftaten soll der Angeklagte innerhalb von zwölf Jahren während des Dienstes in einer Klinik im Havelland verübt haben. Der Kinderarzt sitzt seit November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Die Dimension der Vorwürfe war bislang nicht bekannt.

Die Havelland-Kliniken hatten im Januar angekündigt, ihre Schutzmechanismen zu überprüfen und den Fall mit Hilfe von Experten aufzuarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.