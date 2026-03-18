Das Bundeskabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf, mit dem bürokratische Hürden abgebaut werden sollen. Das Gesetz soll Anfang 2027 in zwei Stufen in Kraft treten. Das Bundesfinanzministerium erklärte, dies sei eine große Entlastung für Familien in der Zeit nach der Geburt.
Die Bundesregierung will außerdem deutsche Unternehmen besser vor Spionage, Sabotage und Cyberangriffen schützen. Das Kabinett billigte dazu die neue sogenannte Nationale Wirtschaftsschutzstrategie.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.