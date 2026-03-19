Bürokratieabbau

Um Bürokratie abzubauen, soll es künftig automatisch ausgezahlt werden. Die meisten Eltern müssten dann keinen Antrag mehr stellen. Das Gesetz soll Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Das Bundesfinanzministerium sprach von einer großen Entlastung für Familien in der Zeit nach der Geburt.
Erwartet wird, dass jährlich rund 300.000 Erstanträge wegfallen. Bisher müssen Eltern einen Antrag bei der Familienkasse stellen - online oder mit Papierformular. Im vergangenen Jahr wurden für rund 17,6 Millionen Kinder 55,3 Milliarden Euro ausgezahlt.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.