Bürokratieabbau
Kindergeld soll künftig automatisch fließen - ohne Antrag: Bundeskabinett bringt Vereinfachung auf den Weg

Das Bundeskabinett hat Vereinfachungen für das Kindergeld beschlossen.

    Berlin, Deutschland: Kinder sitzen bei einer Geburtstagsfeier auf einer Decke und beschäftigen sich mit Süßigkeiten
    Kabinett beschließt automatische Auszahlung des Kindergelds (picture alliance / dts-Agentur)
    Um Bürokratie abzubauen, soll es künftig automatisch ausgezahlt werden. Die meisten Eltern müssten dann keinen Antrag mehr stellen. Das Gesetz ⁠soll Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Das Bundesfinanzministerium sprach von einer großen Entlastung für Familien in der Zeit nach der Geburt.
    Erwartet wird, dass jährlich ⁠rund 300.000 ⁠Erstanträge wegfallen. Bisher müssen Eltern einen Antrag bei der Familienkasse stellen - online oder mit Papierformular. Im ⁠vergangenen Jahr wurden für rund 17,6 Millionen ⁠Kinder 55,3 Milliarden Euro ausgezahlt. ‌
    Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.