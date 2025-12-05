Tag des Ehrenamts
Kinderhilfswerk beklagt zu wenig Beachtung für ehrenamtliche Tätigkeiten von Kindern und Jugendlichen

Das Deutsche Kinderhilfswerk drängt zum Internationalen Tag des Ehrenamts der Vereinten Nationen auf mehr Förderung von Beteiligungsmöglichkeiten.

    Ein Schulkind schreibt das Wort "Ehrenamt" auf ein Blatt Papier.
    Die ehrenamtliche Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen findet nicht genug Beachtung. (Anne Günther/FSU)
    Die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen würden noch immer viel zu stark unterschätzt, betonte Bundesgeschäftsführer Hofmann. Das liege auch daran, dass ihre Mitarbeit von Erwachsenen nicht ausreichend ernst genommen werde. Ehrenamtliches Engagement sei schon im Kindesalter für den Fortbestand der Demokratie eine wesentliche Voraussetzung, führte Hofmann mit Verweis auf Kinder- und Jugendparlamente, Verbände oder Foren aus. Das Kinderhilfswerk hob diesbezüglich auf eine eigene Studie hervor, wonach Kinder und Jugendliche, die selbst aktiv gestalteten, sich auch als Erwachsene eher an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligten. Der öffentliche Fokus sei zu stark auf das ehrenamtliche Engagement von Erwachsenen gerichtet.
