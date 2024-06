"Kinderreport"

Kinderhilfswerk fordert mehr Demokratiebildung für Minderjährige

Das Deutsche Kinderhilfswerk ruft zu mehr Demokratiebildung in Schulen und Kitas auf. Einer aktuellen Befragung zufolge fehlt in Teilen der Gesellschaft das Vertrauen in die demokratische Kompetenz von Kindern und Jugendlichen.