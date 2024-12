In einem von der gemeinnützige Organisation in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten heißt es, die Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention zähle auch zu den Aufgaben der Kommunen. Daher sollten die Bundesländer die Kinderrechte umfassender als bisher etwa in Landkreis- und Gemeindeordnungen verankern. Als konkrete Themen für den kommunalen Bereich nennt das Kinderhilfswerk Vorrang des Kindeswohls, das Recht auf Beteiligung sowie die Meinungs- und Informationsfreiheit von Kindern und Jugendlichen.