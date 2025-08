Sternsinger sammeln 48 Millionen Euro ein. (imago-images / Rolf Poss)

Das Vorjahresergebnis sei somit um zwei Millionen Euro übertroffen worden, erklärte Präsident Bingener. 2020 erreichte die Sammelaktion ihr Rekordergebnis in Höhe von 52,4 Millionen Euro. Die dieses Jahr eingenommene Summe mache es weiterhin möglich, Projektpartner in aller Welt bei ihrer Arbeit für Kinder zu unterstützen. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend betonte, dieser Einsatz sei auch dringend nötig, wenn man auf die zahlreichen Notlagen in der Welt blicke.

Verkleidet als Heilige Drei Könige ziehen Kinder und Jugendliche zu Beginn jedes Jahres von Haus zu Haus. Seit dem Start der Spendenaktion 1959 kam beim Dreikönigssingen den Angaben zufolge eine Summe von etwa 1,4 Milliarden Euro zusammen. Gefördert werden Projekte für benachteiligte und notleidende Kinder unter anderem in Afrika, Lateinamerika und Asien.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.