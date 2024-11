Die Zentrale der Kindernothilfe in Duisburg (dpa / Roland Weihrauch)

Unter der Schirmherrschaft von Bundesentwicklungsministerin Schulze wurde in Berlin die SWR-TV-Dokumentation "Das Tabu im Tabu - Kindesmissbrauch durch Frauen" von Sebastian Bellwinkel mit dem ersten Preis in der Kategorie "Story on Stage" ausgezeichnet, wie die Hilfsorganisation in Duisburg mitteilte. Den ersten Preis der Kinderjury erhielt Jana Magdanz mit dem WDR-Hörfunkbeitrag "Wenn der Tod allgegenwärtig ist - im Kinderhospiz". Ein Sonderpreis ging an die Kölner Komikerin Carolin Kebekus für die TV-Aktion Hashtag "KINDERstören in der ARD".

