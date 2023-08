Das Logo des Vereins Deutscher Kinderschutzbun (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Präsidentin Andresen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie finde die Debatte aus der Perspektive von Familien unwürdig und beschämend. Ungefähr jedes fünfte Kind in Deutschland wachse in Armut auf. Mit Blick auf eine Argumentation der FDP fügte Andresen hinzu, es gehe um einen Paradigmenwechsel und nicht nur darum, dass Leistungen zusammengelegt würden oder das Kindergeld erhöht werde. Der Konflikt belastet die Ampel-Koalition bereits seit Monaten und hatte am Mittwoch zu einer politischen Blockade im Kabinett geführt.

Familienministerin Paus stoppte die geplante Verabschiedung eines Gesetzentwurfs von Bundesfinanzminister Linder zu Entlastungen für die deutsche Wirtschaft. Der FDP-Chef hatte zuvor der Grünen-Politikerin für ihren Plan einer Kindergrundsicherung weniger Geld bewilligt, als von ihr eingefordert worden war.

