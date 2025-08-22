Bundeslagebild über sexuellen Missbrauch (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Nötig sei der entschiedene Wille dazu in allen gesellschaftlichen Bereichen, sagte Andresen im Deutschlandfunk. Ein Großteil des Missbrauchs betreffe den familiären Bereich, hinzu komme der digitale Raum. Es sei wichtig, dass etwa Erzieher und Lehrer wüssten, wie sie Signale von betroffenen Kindern erkennen könnten. Auch die Plattformbetreiber befassten sich zu wenig mit dem Thema.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 16.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch registriert, wie aus dem von der Bundesregierung veröffentlichten Lagebild hervorgeht. Dies sind geringfügig weniger als im Vorjahr, in dem die Fallzahlen einen Rekordwert erreichten. Die Dunkelziffer liegt nach Einschätzung der Experten deutlich höher. Die Zahlen betreffen sexuelle Gewalt an Kindern unter 13 Jahren.

