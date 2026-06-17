Baden-Württemberg

In mehreren Fällen habe er gegen Geld den sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen angewiesen, teilte das Landgericht Ellwangen mit. Die Taten seien dann für den Mann im Internet übertragen worden. Der Verurteilte habe die Taten über eine Chatfunktion gesteuert. Bei den Opfern handelte es sich um Mädchen im Alter zwischen vier und 13 Jahren. Ermittlungen hatten zur Zerschlagung eines pädokriminellen Netzwerks auf den Philippinen geführt.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.