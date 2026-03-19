Ein Urteil könnte nach der Planung am 20. März fallen. (Symbolbild) (picture alliance / Oliver Berg/dpa | Oliver Berg)

Das Landgericht Braunschweig verhängte gegen den 69-Jährigen eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Eine mitangeklagte Lehrerin erhielt ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Die Strafkammer sah es unter anderem als erwiesen an, dass beide dem damals siebenjährigen Sohn der Frau sexuelle Handlungen aufgezwungen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ebbing bestreitet, das Kind berührt zu haben. Sein Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Die Mutter räumte ein, Bilder ihrer Taten gemacht und an Ebbing geschickt zu haben. Für sie stehen noch Sorgerechtsfragen und ein Disziplinarverfahren an. Vor etwa einem Jahr hatte Ebbing in Berlin wegen Verbreitung und Besitzes kinderpornografischer Inhalte eine Bewährungsstrafe erhalten. Er saß von 2017 bis 2021 für die FDP im Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.