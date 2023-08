Statistik

Kindeswohlgefährdungen in Deutschland erreichen Höchststand

Jugendämter in Deutschland haben 2022 so viele Fälle von Kindeswohlgefährdungen festgestellt wie nie zuvor. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um rund vier Prozent auf fast 62.300. Erfasst wurden Kinder und Jugendliche, deren Wohlergehen durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt gefährdet war.

02.08.2023