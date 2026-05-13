Regierungskrise in Großbritannien

Parlamentseröffnung mit der "King's Speech" in London (Kirsty Wigglesworth/Pool AP/AP/dpa)

In der traditionellen King's Speech kündigte Charles unter anderem an, dass die Regierung einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Beziehungen zur EU einbringen werde. Außerdem plane man mehr Investitionen im Bereich Verkehr und eine Reform des Sozialsystems.

Zuvor hatte sich der britische Premierminister Starmer mit Gesundheitsminister Streeting in der Downingstreet getroffen, der als sein möglicher Nachfolger gehandelt wird. Streeting hat viele Unterstützer in der Fraktion der Labour-Partei, darunter auch einige gerade zurückgetretener Regierungsmitglieder.

Starmer ist mit Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei konfrontiert, weil er den Jeffrey-Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum US-Botschafter ernannt hatte. Zuletzt hatte seine Labour-Partei dann auch bei den Kommunal- und Regionalwahlen schlecht abgeschnitten.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.