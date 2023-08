Claudia Roth (l.), Staatsministerin für Kultur und Medien, hat den Kinoprogrammpreis 2023 an den Geschäftsführer der "Harmonie Arthouse Kinos" Frankfurt, Christopher Bausch (2.v.l.), und dessen Kolleginnen und Kollegen überreicht. (dpa / Markus Scholz)

Die Jury erklärte, die Macher böten eine große Vielfalt an Formaten. Es gebe eine erfolgreiche Mischung aus analogem und digitalem Marketing und eine hohe Auslastung. So funktioniere modernes Kinomachen. Der "Lichtburg"-Filmpalast in Oberhausen wurde für das beste Kinder- und Jugendprogramm geehrt. Die Preise sind mit 20.000 beziehungsweise 10.000 Euro dotiert. Kulturstaatsministerin Roth überreichte sie bei einer Gala in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kinos hätten bereits in der Corona-Pandemie eine harte Zeit durchgemacht, sagte die Grünen-Politikerin. Und obwohl sie nun unter den hohen Energiepreisen litten, gehe es eindeutig wieder aufwärts. Die Besucherzahlen erholten sich. Roth sicherte den Programmkinos weitere Unterstützung zu.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.