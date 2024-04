Synode in Görlitz

Eine Mitgliedschaft in der AfD ist nach Ansicht der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz nicht mehr mit christlichen Werten vereinbar. (dpa / Carsten Koall)

Das beschloss die in Görlitz tagende Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. In dem Beschluss ist von einer "erkennbaren weiteren Radikalisierung der AfD" die Rede, die in ihrer Gesamtheit "immer stärker menschenfeindliche Ziele" verfolge. Das bedeute eine Unvereinbarkeit mit Ämtern und Aufgaben in der Landeskirche, wie beispielsweise dem Ältestenamt, als ehrenamtlicher Prediger oder Leiter von Jugendgruppen.

Das Kirchenparlament kritisierte auch die russisch-orthodoxe Kirche scharf. Diese habe den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als sogenannten "Heiligen Krieg" gerechtfertigt und damit den Boden der Kirche verlassen.

