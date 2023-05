Christentum

Papst Franziskus beim Pfingstgottesdienst in Rom (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Angelo Carconi)

Pfingsten zeige den "Heiligen Geist in Aktion", erklärte Papst Franziskus in Rom. Er sei dreifach wirkend zu sehen: in der Welt, in der Kirche und in den Herzen. Dennoch gebe es viel Zwietracht und Spaltung, beklagte der Papst. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte im Limburger Dom, Pfingsten sei die Initialzündung einer Kirche der Vielfalt, der vielen Sprachen, Kulturen, unterschiedlichen Biografien und Herkünfte. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus verwies auf die verbindende Kraft über alle Grenzen hinweg. Der Geist der Wahrheit sei ein Gegenpol zu einer "Hochkonjunktur der Lüge in Zeiten von Fakenews und Propaganda im Kriegsgeschehen."

Pfingsten ist nach Ostern und Weihnachten das dritte große Fest im Kirchenjahr. In Erinnerung an die in der Bibel geschilderte Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen wird Pfingsten auch als "Geburtstag der Kirche" verstanden.

