Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, rief in seiner Predigt im Limburger Dom dazu auf, angesichts beunruhigender Zeiten Orientierung im christlichen Glauben zu suchen. Wer glaube, sei nie allein.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, hatte in ihrer Botschaft zu Karfreitag ebenfalls dazu ermutigt, den Blick vor Leid und Not nicht zu verschließen. Man müsse berührbar bleiben für den Schmerz in dieser Welt, Trauer benötige Raum, damit die Gesellschaft menschlich bleibe.

Am Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz.

In Jerusalem zogen aus diesem Anlass Hunderte Menschen verschiedener Konfessionen entlang der Via Dolorosa, um die 14 Stationen des Leidenswegs Jesu von seiner Verurteilung bis zur Kreuzigung und zum Grab nachzugehen.

