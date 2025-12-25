Weihnachtsbotschaften

Ein Stern steht am Heiligen Abend vor dem Kölner Dom. (picture alliance/dpa/Roberto Pfeil)

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, beklagte in einem Gastbeitrag für "Die Zeit" Abschottungstendenzen und einen egoistischen Nationalismus. Weihnachten präsentiere ein wehrloses Kind als echte Alternative zu den Muskelspielen der Mächtigen. Auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, betonte, das Weihnachtsfest rücke die Schwachen in den Blick, weil Gott als Kind in die Welt komme. Frieden beginne im Kleinen.

Der Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden, Otto, sprach von Weihnachten als einer Hoffnungszeit. Es gehe um einen Neustart für die Welt und die Menschen, um eine zweite Chance. Mit Jesus Christus habe etwas begonnen, das das bisherige Leben total verändere. Autoritäten gerieten ins Wanken und alte Traditionen müssten überdacht werden. Der Metropolit der griechisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, Augoustinos, erklärte, Weihnachten erinnere daran, dass das Heilige nicht immer in Pracht und Prunk erscheine. Meistens kommt es verborgen im Einfachen und Alltäglichen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.