Die Kirchen in Sachsen-Anhalt kritisieren das Wahlprogramm der Landes-AfD. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Das gestern in Magdeburg beschlossene Programm sei ein Angriff auf Menschenwürde, Freiheit und Solidarität, heißt es in einer Erklärung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, des katholischen Bistums Magdeburg und der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Es stehe für eine Abkehr von bisher selbstverständlichen Freiheitsrechten in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen. Staatliche Denkvorgaben ersetzten die Wissenschaftsfreiheit. Religionsfreiheit werde nach politischer Zweckmäßigkeit bemessen. Eine völkisch-nationalistische Sicht verenge Kunst und Kultur. Statt Wandel mit Zuversicht zu gestalten, werde Angst vor Veränderung geschürt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.