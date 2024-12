Weihnachten

Die Heilige Pforte im Petersdom ist nach 25 Jahren wieder passierbar. Papst Franziskus eröffnete damit auch das Heilige Jahr. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alberto Pizzoli)

In Predigten und Ansprachen war unter anderem vom Glauben an Gott als Quelle des Friedens die Rede. Vertreter von Muslimen, Juden und anderen Religionsgruppen richteten Grußworte an die Christen. Auch Bundespräsident Steinmeier rief in seiner Weihnachtsansprache zum Zusammenhalt auf. Zudem bemühte er sich darum, den Menschen nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Toten und mehr als 200 Verletzten Trost zu spenden.

