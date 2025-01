Die beiden großen Kirchen warnen vor Verschärfung der Asylpolitik. (imageBROKER)

Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz schreiben in einem Brief an die Abgeordneten, die Fraktionen hätten sich mit der Auflösung der Ampel-Koalition darauf verständigt, keine Abstimmung herbeizuführen, in der die Stimmen der AfD ausschlaggebend seien. Es stehe zu befürchten, dass die deutsche Demokratie massiven Schaden nehme, wenn dieses politische Versprechen aufgegeben werde.

Der Bundestag stimmt am Nachmittag über zwei Unions-Anträge zur Migrationspolitik ab. Die AfD hat ihre Zustimmung signalisiert. SPD, Grüne und Linkspartei sind dagegen. Wie das BSW abstimmen wird, ist offen. FDP-Fraktionschef Dürr kündigte an, seine Partei werde einen eigenen Antrag in die Debatte einbringen, der noch über die Vorschläge von CDU und CSU hinausgehe.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.