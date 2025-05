Deutscher Evangelischer Kirchentag in Hannover (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Sie predige vom barmherzigen Samariter und weise dennoch den Verletzten die Tür, sagte die Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD beim Evangelischen Kirchentag in Hannover. Die Tür müsste weit offen stehen. Sie tue es aber nicht, sagte Wüst bei einem Gespräch mit einer Betroffenenvertreterin. Sie wünsche sich eine Kirche, die erkenne, wenn sie es - so wörtlich - "verkackt habe".

Der Kirchentag dauert noch bis Sonntag. Es geht um Themen wie Frieden, Klimawandel und Rechtsextremismus.

