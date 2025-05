Mit dem Slogan "mutig-stark-beherzt" ruft der Evangelische Kirchentag in Hannover zu Engagement für eine gerechtere Welt auf (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Er tue alles dafür, dass Frauen in der Kirche unterschiedslos leiten und Entscheidungen treffen könnten, sagte er auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag. Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe, Limperg, stellte rhetorisch die Frage, wann es in der katholischen Kirche eine Päpstin geben werde. Die Protestantin führte aus, es müsse etwas passieren, damit das selbstverständliche Menschenrecht der Frauen zur Geltung komme. Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Käßmann erklärte, während die Kirche als - Zitat - "Hort des Patriarchats" Frauen jahrhundertelang gedemütigt habe, sei Jesus ihnen zu Lebzeiten auf Augenhöhe begegnet. Damit sei er gegen den Strom seiner Zeit geschwommen.

Der Kirchentag in Hannover dauert noch bis morgen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.