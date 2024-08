Moskaus Patriarch Kyrill verurteilt das ukrainische Verbot der russisch-orthodoxen Kirche. (picture alliance/dpa/Tass)

Es handele sich um einen illegalen Akt und um eine grobe Verletzung der Grundprinzipien der Glaubensfreiheit und der Menschenrechte, erklärte ein Sprecher der russisch-orthodoxen Kirche im Onlinedienst Telegram. Ihr Oberhaupt, Patriarch Kyrill, sprach bei einem Besuch im Kloster Solowki in Nordrussland von einer schwierigen Zeit, in der sich viele gegen die Kirche gewendet hätten.

Vom Verbot in der Ukraine betroffen sind neben der sogenannten Ukrainisch-Orthodoxe Kirche, die lange dem Moskauer Patriarchat unterstand, auch mit ihr verbundene religiöse Organisationen. Die Kirche steht in Konkurrenz zu der 2018 gegründeten eigenständigen Orthodoxen Kirche der Ukraine. Begründet wird das Verbot mit der Unterstützung des Moskauer Patriarchats für den russischen Angriffskrieg. Der Gesetzentwurf war umstritten, wurde aber in dritter Lesung mit großer Mehrheit angenommen. Damit das Verbot in Kraft treten kann, muss Präsident Selenskyj es noch unterschreiben.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.