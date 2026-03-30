Religion
Kirchenvertreter in Jerusalem an Zutritt zu Grabeskirche gehindert

Der höchste Vertreter der katholischen Kirche in Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, ist von der israelischen Polizei am Zugang zur Grabeskirche gehindert worden.

    Gläubige entzünden Kerzen an Ostern in der Grabeskirche in Jerusalem. Durcheine Öffnung in der Decke erleuchtet ein Sonnenstrahl den dunklen Raum.
    Gläubige an Ostern in der Grabeskirche in Jerusalem (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Sebastian Scheiner)
    Das teilte das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mit. Es sei das erste Mal seit Jahrhunderten, dass hohen Kirchenvertretern das Feiern des Palmsonntags in der Grabeskirche verweigert worden sei. Ministerpräsident Netanjahu begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg.
    Italiens Ministerpräsidentin Meloni sprach von einem Affront gegen Gläubige. Spaniens Regierungschef Sanchez bezeichnete den Vorfall als Angriff auf die Religionsfreiheit. Kritik kam auch von Frankreichs Präsident Macron und aus Jordanien.
    Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.