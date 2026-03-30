Das teilte das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mit. Es sei das erste Mal seit Jahrhunderten, dass hohen Kirchenvertretern das Feiern des Palmsonntags in der Grabeskirche verweigert worden sei. Ministerpräsident Netanjahu begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg.
Italiens Ministerpräsidentin Meloni sprach von einem Affront gegen Gläubige. Spaniens Regierungschef Sanchez bezeichnete den Vorfall als Angriff auf die Religionsfreiheit. Kritik kam auch von Frankreichs Präsident Macron und aus Jordanien.
Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.