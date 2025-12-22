Als Armutsbeauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg will Thomas de Vachroi auch die Politik stärker auf die Nöte armer Menschen aufmerksam machen. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Der Staat dürfe sich nicht rausziehen, sagte de Vachroi im Deutschlandfunk . Die Wohlfahrtsverbände täten schon alles, damit die Lage nicht noch schlechter werde. Armut fange schon bei der Wohnungssuche an, wenn kein bezahlbarer Wohnraum zu finden sei. In Bezug auf die gestiegenen Lebensmittelpreise plädierte de Vachroi dafür, Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer zu befreien.

Der Armutsbeauftragte der Landeskirche Berlin-Brandenburg sprach sich dafür aus, solche Ämter auch auf Bundes- und Landesebene in der Politik zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.