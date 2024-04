Nelkenrevolution

Kirchlicher Widerstand gegen die Diktatur in Portugal

In der Nacht zum 25. April 1974 wurde die Diktatur in Portugal gestürzt. Zuvor hatte sich Widerstand unter Priestern und Gläubigen formiert. Zwei Priester wurden verhaftet, einer davon ist António Janela. Er erinnert sich an die dramatische Zeit.