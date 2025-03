Die Rockband KISS bei ihrer Farewell Tour im Jahr 2023 - für November 2025 ist nun ein Comeback geplant. (AP / dpa / Evan Agostini)

Im November wollen sie bei einem Fan-Event in Las Vegas auftreten. Auf ihr berühmtes Make-up und die theatralischen Kostüme wollen sie dabei verzichten. Auf der Website der Band ist von einer "Unmasked Electric Show" die Rede - mit den beiden Bandgründern Paul Stanley und Gene Simmons. Ob der langjährige Schlagzeuger Eric Singer und Gitarrist Tommy Thayer auch dabei sein werden, blieb zunächst offen. Anlass der dreitägigen Show ist das 50-jährige Bestehen der "Kiss Army", der weltweiten Fan-Community der Band. Wer dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen: Die Preise für Karten liegen umgerechnet zwischen 930 und 4.600 Euro - inklusive Übernachtung.

