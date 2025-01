Kinderbetreuung

Wie kommen die Kitas aus der Krise?

Personalnot, fehlende Betreuungsplätze, erschöpfte Erzieher: Die frühkindliche Bildung steckt seit Jahren in der Krise. Wie lässt sich die Situation verbessern? Was bringt das Kita-Qualitätsgesetz? Darüber diskutieren wir in unserer Sendung.