Tarifverhandlungen

Verdi-Mitglieder bei einer Streikveranstaltung (Archivbild) (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Die Arbeitsniederlegungen betreffen teilweise auch den öffentlichen Nahverkehr. So ist laut Verdi zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit flächendeckenden Ausfällen von Bussen und Bahnen zu rechnen. An den deutschen Flughäfen soll der Betrieb nach den gestrigen Warnstreiks wieder anlaufen. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, man strebe einen möglichst reibungslosen Neustart an.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben noch kein konkretes Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.