Der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry (Hilary Scheinuk/The Advocate via AP/dpa)

Die Gebote seien rein religiös, heißt es in der am Bezirksgericht in Baton Rouge eingereichten Klageschrift. Kinder würden religiöser Lehre ausgesetzt, die möglicherweise dem Glauben und der Weltanschauung ihrer Eltern widerspreche. Lousiana ist der einzige Bundesstaat in den USA mit einer solchen Vorschrift.

Gouverneur Landry hatte das Gesetz vergangene Woche unterzeichnet. Nach Darstellung der Befürworter sind die Zehn Gebote grundlegende Dokumente für die Gesetze in den USA. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen die Trennung von Staat und Kirche.

