Das ist der Klang der "Vesuvio", wie die 1727 geschaffene Stradivari-Violine genannt wird. Ein Meisterwerk der Instrumentengeschichte, viele Millionen Euro wert. Und so klingt das berühmte Violoncello "Stauffer", das 1700 von dem Cremoneser Instrumentenmeister Girolamo Amati geschaffen wurde.

Insgesamt vier kostbare Streichinstrumente werden im Auditorium des Violinenmuseums in Cremona bespielt: neben der "Vesuvio" und der "Stauffer" sind das die Viola "Stauffer", die Girolamo Amati 1615 schuf, und die berühmte "Prince Doria" des Instrumentenbauers Bartolomeo Giuseppe Guarnieri del Gesù.

Die Zuhörer in dem Auditorium, das für Streichinstrumente als das akustisch beste ganz Italiens gilt, sind 30 Mikrofone. Sie wurden in dem Saal so installiert, dass sie jede noch so feinste Klangnuance der Instrumente auch garantiert erfassen können.

Mehrere Wochen Arbeit

Die Aufnahmen sind Teil des Projekts "Banca del Suono", der "Bank der Klänge". Ein Projekt der UNESCO zum Erhalt so genannter immaterieller Kulturgüter - wie eben den Klängen weltberühmter und einzigartiger Musikinstrumente. Dieses Projekt findet deshalb im beschaulichen Cremona statt, weil die norditalienische Kleinstadt seit dem 17. Jahrhundert als das Weltzentrum für die Herstellung qualitativ bester Violinen, Violen und anderen Saiteninstrumenten gilt. Toningenieur Leonardo Tedeschi von den Audiozone Studios ist für die Aufnahmen verantwortlich: "Wir wollen einzelne Noten erfassen, alle ihre Klangmöglichkeiten, in jeder möglichen Lautstärke. Ziel des Projektes ‚Banca del Suono‘ ist es, alle Töne aufzunehmen, die diese vier Streichinstrumente hergeben."

Eine musikalische und tontechnische Herkulesaufgabe, die mehrere Wochen dauert, berichtet Tedeschi: "Die Tonvariablen hängen von vielen Dingen ab: von der Art des Bogens, von den einzelnen Saiten des Instruments, die bespielt oder beim pizzicato von den Fingern des Musikers genutzt werden. Die Musiker und die Techniker haben sich Monate lang auf dieses Projekt vorbereitet"

Eine Stadt steht still

Während der stundenlangen Einspielungen steht das historische Zentrum von Cremona still. Außerhalb des Auditoriums herrscht eine für italienische Städte ungewohnte Stille.

Ein Junge, der mit einem Skateboard vom Bürgersteig auf die Straße rollt und dabei Geräusche macht, wird gleich von einem "Vigile", wie man in Italien Verkehrspolizisten nennt, zurechtgewiesen: er solle doch bitte zu Fuß gehen und ruhig sein.

Die Stille wurde vom Cremoneser Bürgermeister Gianluca Galimberti bis 9. Februar angeordnet. Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr dürfen, so steht in seiner Anweisung, keine Autos und Mopeds in der Nähe des Auditoriums unterwegs sein. Über die Einhaltung der bürgermeisterlichen Anweisung wacht auch die Verkehrspolizistin Annalisa Rovelli: "Die Anordnung aus dem Rathaus untersagt nicht nur den Verkehr, sondern auch andere laute Geräusche wie heftig zugeschlagene Haustüren."

Auch das Schreien und Rufen auf den Straßen beim Konzertsaal ist verboten. Selbst die Kirchenglocken des historischen Stadtzentrums wurden zum Schweigen verdonnert. Das bürgermeisterliche Ruhe-Gebot ist bei den Cremonesen nicht unumstritten. Vor allem Geschäftsleute wehren sich dagegen, dass ihre Kunden sie tagsüber nicht per Auto oder Moped erreichen können. Der Zeitungshändler beim Auditorium meint jedoch: "Die Entscheidung des Bürgermeisters ist schon ziemlich bizarr, aber wenn es doch um die Musik geht, dann ist das schon ok."

Instrumentenbauer Andrei Schudtz ist einer der vielen Handwerker, die in Cremona ansässig sind. Der aus Russland nach Italien gekommene Meister hat seine kleine Werkstatt in der Nähe des Aufnahmeortes. Er befürwortet das Geräuschverbot aus ganzem Herzen: "Hier geht es ja um Aufnahmen für die Nachwelt, von Instrumenten, die einmalig sind. Hier geht es also um eine bedeutende Tradition Cremonas, um ganz bestimmte Klänge. Und deshalb macht mich dieses UNESCO-Projekt glücklich!"

Klänge ab 2020 für alle zugänglich

Auch heute noch werden in Cremona Streichinstrumente in rund 150 Werkstätten geschaffen. Für jedes einzelne Instrument benötigen Schudtz und seine Kollegen mehr als 200 Arbeitsstunden. Dass die UNESCO mit ihrem Klangprojekt ihre Arbeit würdigt, begrüßen sie auch deshalb, weil billige maschinengefertigte Instrumente von geringer Qualität immer öfter aus China den europäischen Markt fluten. Fabrikprodukte, die mit den Jahren nie individuelle Klangnoten erlangen wie die Meisterwerke aus Cremona, erklärt Antonio De Lorenzi, einer der an dem UNESCO-Projekt beteiligten Musiker: "Jede Stradivari zum Beispiel hat ganz eigene Klangcharakteristiken. Jedes Instrument unterscheidet sich vom anderen in seiner klanglichen Reinheit, seiner Handhabung."

Am Ende der Einspielungen in Cremona werden sämtliche Klänge in einem deutschen Tonstudio bearbeitet, um dann, im Jahr 2020, als UNESCO-Weltkultur allen zugänglich zu sein.