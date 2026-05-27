Türkei
"Klare Mehrheit gegen Herrschaft der AKP": CDU-Außenpolitiker Hardt ermutigt türkische Bevölkerung zur Rückkehr zu europäischen Werten

Der CDU-Außenpolitiker Hardt plädiert dafür, der Türkei weiter den Weg zu mehr Zusammenarbeit mit der EU offenzuhalten. Hardt sagte im Deutschlandfunk, es gebe in der Bevölkerung eine klare Mehrheit gegen die Herrschaft der AKP.

    Jürgen Hardt steht am Rednerpult des Deutschen Bundestages.
    Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)
    Präsident Erdogan sehe offensichtlich die Notwendigkeit, mit unlauteren Mitteln gegen die Opposition vorzugehen. Die Proteste dagegen bezeichnete der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion als Aufbruch in eine neue demokratische Ordnung. Deutschland solle die türkische Bevölkerung zur Rückkehr zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit ermutigen, indem man aufzeige, dass so auch der Weg nach Europa offenstehe, meinte Hardt.
    Erst gestern hatten in der türkischen Stadt Izmir tausende Menschen gegen die gerichtliche Absetzung des bisherigen Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Özel, demonstriert. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

    Auswärtiges Amt kritisiert Vorgehen gegen CHP

    ​Die Bundesregierung kritisierte das Vorgehen türkischer Behörden gegen ‌die ⁠CHP. In einer Demokratie brauche es Wettbewerb unter den Parteien, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters das Auswärtige Amt in Berlin. Dass in allererster Linie die stärkste Oppositionspartei CHP und viele ihrer Amtsträger mit juristischen Vorwürfen, Inhaftierungen und Absetzungen konfrontiert seien, werfe kritische Fragen auf.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.