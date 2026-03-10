Klarer Sieg der RSP-Partei von Balendra Shah in Nepal (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Niranjan Shrestha)

Nach Auszählung aller Stimmen kommt die RSP auf 125 der 165 direkt gewählten Sitze im Parlament. Auch bei der Auszählung der Zweitstimmen liegt die Partei deutlich in Führung.

Die Wahl fand rund ein halbes Jahr nach Massenprotesten statt, die zum Rücktritt des damaligen Regierungschefs Sharma Oli und zur Auflösung des Parlaments führten. Vor allem junge Menschen hatten im vergangenen Herbst gegen Korruption, Zensur und Vetternwirtschaft protestiert. Die Demonstrationen wurden von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen, es gab mehr als 70 Tote.

