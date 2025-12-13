Fußball-Bundesliga

Bundesliga: Jordan Torunarigha (l, Hamburger SV) und Vladimir Coufal (1899 Hoffenheim) kämpfen um den Ball. (dpa / Uwe Anspach)

Der VfL Wolfsburg setzte seinen Aufwärtstrend unter Interimstrainer Bauer dagegen fort. Durch das 3:1 in Mönchengladbach konnte Bauer den zweiten Sieg in Folge verbuchen. Die Tore schossen Wimmer, Amoura und Majer.

Vier Tage nach dem Gastspiel beim FC Barcelona war heute der FC Augsburg zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Ein Tor des Japaners Doan in der 68. Minute reichte für den knappen 1:0-Sieg.

Der FC St. Pauli ging als Sieger aus dem Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim hervor. Die Hamburger gewannen trotz einer mehr als 45-minütigen Unterzahl mit 2:1. Kurz vor der Pause hatte der Paulianer Smith wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Am Abend spielt Leverkusen gegen Köln.

