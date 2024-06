Zehn Gebote im Klassenzimmer: Gesetz in Louisiana sorgt für Empörung (Hilary Scheinuk/The Advocate via AP/dpa)

Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates, Landry, setzte die in den USA bislang einmalige Verpflichtung per Unterschrift in Kraft. Demnach ist es nun vorgeschrieben, dass in jedem Klassenzimmer von Schulen, die staatliche Mittel erhalten, ein Plakat mit dem Dekalog in großer, gut lesbarer Schrift angebracht werden muss.

Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Trennung von Kirche und Staat. Bürgerrechtsgruppen kündigten an, vor Gericht dagegen vorzugehen. Das Gesetz führe zu religiöser Nötigung von Schülern. Die Befürworter machen dagegen geltend, die Zehn Gebote würden einen Moralkodex in den Unterricht einbringen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.