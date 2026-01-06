Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Bei der Tagung, an der auch Parteichef Söder teilnimmt, wollen die Parlamentarier bis Donnerstag ihren Kurs für das laufende Jahr bestimmen.

Dabei geht es auch um die Migrationspolitik. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann bekräftigte im Vorfeld der Klausur die Forderung, Migranten aus Syrien mit subsidiärem Schutz schneller in ihr Heimatland abzuschieben.

In der Europapolitik will die CSU die Haushaltsforderung der EU-Kommission für die Jahre 2028 bis 2034 nicht mittragen, wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht. Darin heißt es, man lehne die Ausweitung des Mehrjährigen Finanzrahmens auf fast 2.000 Milliarden Euro ab. Die CSU spricht sich zudem gegen neue gemeinsame Schulden in der Europäischen Union aus und fordert eine Rückkehr zu solider Haushaltsführung.

