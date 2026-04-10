Die AfD-Bundestagsfraktion will auf einer Klausurtagung in Brandenburg die Schwerpunkte ihrer Arbeit für die kommenden Monate festlegen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bei dem bis Sonntag dauernden Treffen sollen zwei Positionspapiere verabschiedet werden. Das eine legt einen Schwerpunkt auf Wirtschaft und Energie, das andere auf Renten und Soziales. Weitere Themen sind nach Fraktionsangaben unter anderem der Bundeshaushalt für das kommende Jahr.

Die wochenlang diskutierten Vorwürfe über die Beschäftigung von Verwandten in Abgeordnetenbüros von Parteikollegen stehen nicht auf der Tagesordnung.

Zum Abschluss der Klausurtagung wollen die Fraktionsvorsitzenden Weidel und Chrupalla die Ergebnisse vorstellen. Die AfD stellt die zweitgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.