Berlin, Bielefeld

In Bielefeld geht ein Treffen der SPD-Bundestagsabgeordneten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen weiter. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im nordrhein-westfälischen Landtag, Ott,forderte im Deutschlandfunk (Audio-Link), bei den geplanten Reformen vor allem die Situation von Familien in den Blick zu nehmen. Diese stünden durch Kostensteigerungen vor Herausforderungen. Der mögliche Wegfall der beitragsfreien Mitversicherung von nicht berufstätigen Ehepartnern sei bei der geplanten Gesundheitsreform der Bundesregierung eine besondere Belastung.
Die beiden Klausuren finden im Vorfeld einer morgigen Sitzung des schwarz-roten Bundeskabinetts statt, auf der unter anderem über die Gesundheitsreform abgestimmt werden soll.
Auch die Bundestagsfraktion der Grünen beginnt heute eine dreitägige Klausur.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.