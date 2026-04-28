Berlin, Bielefeld

Klausurtagungen von Union und SPD im Zeichen von Reformen

Bundestagsabgeordnete von Union und SPD setzen heute jeweils ihre Klausurtagungen fort. Der Vorstand der Unionsfraktion dringt dabei auf eine Begrenzung der Sozialausgaben. Ziel seien Reformen, um die Sozialabgaben kurzfristig zu stabilisieren und mittelfristig wieder auf unter 40 Prozent zu senken, heißt es in einer Beschlussvorlage.